Белоруссия после установления ущерба от действий нацистов потребует его возмещения

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Белоруссия после установления реального ущерба от действий нацистов и их пособников потребует его возмещения. Об этом заявил руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде, начальник управления Генеральной прокуратуры Валерий Толкачёв.
Белоруссия после установления ущерба от действий нацистов потребует его возмещения
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«Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесённых демографических потерь», — цитирует его БЕЛТА.

Толкачёв добавил, что именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчёту ущерба, причинённого действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР.

«Работа комиссии, осуществляемая под руководством Государственного комитета по имуществу, позволит оценить действительный ущерб, причинённый народному хозяйству республики нацистскими преступниками и их пособниками, а также потребовать в установленном порядке его возмещения», — заявил он.

5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа».

Документ предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, который был совершён нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период вплоть до 1951 года.

В ноябре белорусский генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что Россия и Белоруссия формируют международную следственную группу по расследованию дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

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