Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа».
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Соответствующий документ предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, который был совершён нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период вплоть до 1951 года.

Вместе с этим закон устанавливает уголовную ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа. В частности, таким отрицанием может быть соответствующая информация или заявления в СМИ или в интернете.

Ранее палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла сразу в первом и втором чтениях законопроект о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

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