Украинская полиция уточнила детали произошедшей стрельбы в Днепре

Короткая ссылка
Пресс-служба Национальной полиции Украины уточнила детали стрельбы в Днепре, которую устроил боец Нацгвардии страны.
Украинская полиция уточнила детали произошедшей стрельбы в Днепре
  • РИА Новости

Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, в результате происшествия четверо военнослужащих и одна женщина погибли на месте.

«В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, ещё пятеро получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места происшествия. В настоящее время установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины 2001 года рождения из Одесской области», — говорится в заявлении.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены. Территория завода была оцеплена.

В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить