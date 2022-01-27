Украинская полиция уточнила детали произошедшей стрельбы в Днепре

Пресс-служба Национальной полиции Украины уточнила детали стрельбы в Днепре, которую устроил боец Нацгвардии страны.

Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, в результате происшествия четверо военнослужащих и одна женщина погибли на месте.

«В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, ещё пятеро получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места происшествия. В настоящее время установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины 2001 года рождения из Одесской области», — говорится в заявлении.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены. Территория завода была оцеплена.

В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.