На Украине прокомментировали ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

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Ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности — это «верная стратегия», заявил в эфире CNN советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ответ США был «верной стратегией», — цитирует Подоляка РИА Новости.

По его словам, позиция США была согласована с Украиной и другими европейскими партнёрами и является «всеобъемлющей, продуманной, основанной на фактах и аргументированной».

26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.

Как сообщал ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, Соединённые Штаты передали Украине копию ответов на предложения России по гарантиям безопасности.

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