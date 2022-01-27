На Украине прокомментировали ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
«Ответ США был «верной стратегией», — цитирует Подоляка РИА Новости.
По его словам, позиция США была согласована с Украиной и другими европейскими партнёрами и является «всеобъемлющей, продуманной, основанной на фактах и аргументированной».
26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.
Как сообщал ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, Соединённые Штаты передали Украине копию ответов на предложения России по гарантиям безопасности.