В офисе Зеленского прокомментировали результаты встречи советников «нормандской четвёрки»

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак охарактеризовал факт возобновления переговоров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе как позитивный сигнал.
В офисе Зеленского прокомментировали результаты встречи советников «нормандской четвёрки»
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«Сам факт возобновления работы нормандского формата — это уже позитивный очень сигнал», — передаёт РИА Новости заявление Ермака.

По его мнению, беседа оказалась содержательной и непростой.

Политсоветники глав «нормандского формата» высказались в поддержку прекращения огня, задекларировали наличие разногласий в выполнении Минских соглашений, но выразили готовность работать над этим.

«Главным стало поддержка всех участников постоянного соблюдения режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий» — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Украина готова продолжить работу касательно поиска деэскалации.

«Украина всегда готова к переговорам, ко встречам 24/7, потому что для нас... — цель прекращение войн, возврат наших территорий, а сегодня это и снятие того напряжения, которое существует», — резюмировал Ермак.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал результаты минувшей встречи и анонсировал сроки следующих переговоров в нормандском формате.

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