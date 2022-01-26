В офисе Зеленского прокомментировали результаты встречи советников «нормандской четвёрки»
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«Сам факт возобновления работы нормандского формата — это уже позитивный очень сигнал», — передаёт РИА Новости заявление Ермака.
По его мнению, беседа оказалась содержательной и непростой.
Политсоветники глав «нормандского формата» высказались в поддержку прекращения огня, задекларировали наличие разногласий в выполнении Минских соглашений, но выразили готовность работать над этим.
«Главным стало поддержка всех участников постоянного соблюдения режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий» — подчеркнул Ермак.
Он отметил, что Украина готова продолжить работу касательно поиска деэскалации.
«Украина всегда готова к переговорам, ко встречам 24/7, потому что для нас... — цель прекращение войн, возврат наших территорий, а сегодня это и снятие того напряжения, которое существует», — резюмировал Ермак.
Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал результаты минувшей встречи и анонсировал сроки следующих переговоров в нормандском формате.