Козак назвал сроки следующих переговоров в нормандском формате
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«(Договорились. — RT)... через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены», — рассказал он.
Козак заявил о необходимости проведения дополнительных внутригосударственных консультаций для всех участников переговоров.
Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.
Козак прокомментировал итоги переговоров «нормандской четвёрки».