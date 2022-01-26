Козак назвал сроки следующих переговоров в нормандском формате

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил о договорённости провести следующую встречу политсоветников «нормандской четвёрки» через две недели в Берлине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«(Договорились. — RT)... через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены», — рассказал он.

Козак заявил о необходимости проведения дополнительных внутригосударственных консультаций для всех участников переговоров.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Козак прокомментировал итоги переговоров «нормандской четвёрки».