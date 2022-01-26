В Эстонию прибыли шесть истребителей ВВС США

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Шесть истребителей F-15E Strike Eagle ВВС США прибыли в Эстонию в целях поддержки миссии по охране воздушного пространства стран Прибалтики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба эстонских сил обороны.
В Эстонию прибыли шесть истребителей ВВС США
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«Шесть истребителей F-15E Strike Eagle ВВС США прибыли на авиабазу Эмари в рамках учений Astute Protector», — информирует пресс-служба.

Отмечается, что главной целью истребителей в Эстонии является поддержка Балтийской миссии воздушной безопасности вместе с истребителями F-16 ВВС Бельгии, которые уже дислоцированы в стране.

«Дополнительные... самолёты будут работать в тесном контакте с существующими подразделениями, чтобы повысить нашу готовность, обеспечить критически важную оперативную совместимость», — сообщил начальник штаба командования ВВС НАТО генерал-майор Йорг Леберт.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что Россия примет адекватные меры реагирования в случае переброски американских военных в Прибалтику и Восточную Европу.

До этого сообщалось, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.

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