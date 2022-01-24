Депутат Картаполов: Россия адекватно отреагирует в случае переброски сил США в Европу

Россия примет адекватные меры реагирования в случае переброски американских военных в Прибалтику и Восточную Европу, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, именно переброска военных США может стать причиной эскалации в регионе.

«Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиление угроз», — цитирует РИА Новости Картаполова.

Он отметил, что именно Вашингтон заинтересован в нагнетании ситуации.

Ранее стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.