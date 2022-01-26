Глава МИД Лавров: Запад заверял Россию, что добьётся выполнения Киевом Минских соглашений

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Запад заверил Россию в том, что добьётся выполнения Киевом его обязательств по минскому комплексу мер, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время общения с журналистами.
Глава МИД Лавров: Запад заверял Россию, что добьётся выполнения Киевом Минских соглашений
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«Западные кураторы украинского режима заверяли нас, в том числе американцы, кстати сказать, на встрече Путина с Байденом в июне в Женеве, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан, прежде всего в том, что касается обеспечения особого статуса Донбасса», — сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что исходит из того, что это обязательство лежит на Западе.

«И он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. Я очень надеюсь, что так оно и будет», — подытожил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.

Он отметил, что Вашингтон проводит провокационные военные манёвры вблизи российских границ, а также втягивает Киев «в орбиту НАТО».

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