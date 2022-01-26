ГБР Украины ждёт Порошенко на допрос 31 января

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 31 января ждёт бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о закупках угля из Донбасса.
ГБР Украины ждёт Порошенко на допрос 31 января
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«Следователь Госбюро расследований ждёт (на допрос) Петра Порошенко в 11:00 31 января 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы бюро.

Кроме того, ГБР призвало Порошенко «прекратить манипулировать общественным мнением» и начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения.

19 января Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать загранпаспорт.

Офис генерального прокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда.

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