В Казахстане задержаны замминистра экологии и глава оператора утильсбора

В Казахстане задержаны замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев по подозрению в коррупции.

РИА Новости

«Агентство по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева», — приводит Tengrinews.kz сообщение антикоррупционной службы Казахстана. Отмечается, что задержанных подозревают в совершении коррупционных преступлений. Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана. Ранее сообщалось, что два бывших замглавы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти.