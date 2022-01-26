В Казахстане задержаны замминистра экологии и глава оператора утильсбора

Короткая ссылка
В Казахстане задержаны замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев по подозрению в коррупции.
В Казахстане задержаны замминистра экологии и глава оператора утильсбора
  • РИА Новости

«Агентство по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева», — приводит Tengrinews.kz сообщение антикоррупционной службы Казахстана.

Отмечается, что задержанных подозревают в совершении коррупционных преступлений.

Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что два бывших замглавы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить