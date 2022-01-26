В Казахстане задержаны замминистра экологии и глава оператора утильсбора
- РИА Новости
«Агентство по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева», — приводит Tengrinews.kz сообщение антикоррупционной службы Казахстана.
Отмечается, что задержанных подозревают в совершении коррупционных преступлений.
Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.
Ранее сообщалось, что два бывших замглавы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти.