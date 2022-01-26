В ЛНР заявили, что Украина не заинтересована в деэскалации ситуации в Донбассе
- AFP
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«За четыре часа работы (подгруппы по безопасности. — RT) украинская сторона в очередной раз демонстрировала полное отсутствие заинтересованности в реальной деэскалации на линии разграничения и желания устранить ключевые разногласия по координационному механизму (по перемирию в Донбассе. — RT)», — цитирует Ковшарь РИА Новости.
Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Ян Лещенко сообщил, что обстановка в Донбассе на данный момент напоминает предвоенную.
В свою очередь, заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, нагнетая мнимую «российскую угрозу».