В ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную

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Начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что обстановка в Донбассе на данный момент напоминает предвоенную.
В ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную
  • AP

«Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную обстановку. Все приведённые данные показывают, что украинская армия ведёт подготовку к переходу к активным боевым действиям», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что разведка Народной милиции ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье.

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил об использовании Киевом конфликта в Донбассе в своих целях.

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