Президент Хорватии Миланович попал в базу украинского сайта «Миротворец»

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Президент Хорватии Зоран Миланович был внесён в базу украинского ресурса «Миротворец».
Президент Хорватии Миланович попал в базу украинского сайта «Миротворец»
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости в своём Telegram.

В качестве обоснования внесения его в базу было указано, что он «антиукраинский пропагандист».

Ранее Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.

23 января бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах был внесён в базу украинского ресурса «Миротворец» за свою позицию по Крыму.

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