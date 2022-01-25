Президент Хорватии Миланович попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Президент Хорватии Зоран Миланович был внесён в базу украинского ресурса «Миротворец».

Об этом сообщает РИА Новости в своём Telegram.

В качестве обоснования внесения его в базу было указано, что он «антиукраинский пропагандист».

Ранее Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.

23 января бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах был внесён в базу украинского ресурса «Миротворец» за свою позицию по Крыму.