Токаев заявил, что в Казахстане формируется новая политическая культура

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране формируется новая политическая культура.
Токаев заявил, что в Казахстане формируется новая политическая культура
  • AP

«Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путём уважения мнения других и через открытый диалог наша страна, безусловно, будет двигаться вперёд», — написал Токаев в Twitter.

Ранее Токаев заявил, что власти извлекли уроки после январских беспорядков, страна быстро восстановится.

Также Токаев заявил, что казахстанские власти начали «решительную работу по наведению порядка» на таможне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить