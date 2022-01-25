Токаев заявил, что в Казахстане формируется новая политическая культура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране формируется новая политическая культура.

«Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путём уважения мнения других и через открытый диалог наша страна, безусловно, будет двигаться вперёд», — написал Токаев в Twitter.

Ранее Токаев заявил, что власти извлекли уроки после январских беспорядков, страна быстро восстановится.

Также Токаев заявил, что казахстанские власти начали «решительную работу по наведению порядка» на таможне.