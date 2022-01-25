Россия возобновила экспорт электроэнергии в Казахстан
Экспорт электроэнергии из России в Казахстан возобновлён после аварии в энергосистемах трёх стран Центральной Азии.
- Gettyimages.ru
Об этом ТАСС сообщили в компании «Интер РАО».
«В настоящий момент осуществляется экспорт из России в Казахстан», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что энергоснабжение восстановлено на всей территории Киргизии после масштабного сбоя.
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