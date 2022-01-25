Россия возобновила экспорт электроэнергии в Казахстан

Экспорт электроэнергии из России в Казахстан возобновлён после аварии в энергосистемах трёх стран Центральной Азии.

Об этом ТАСС сообщили в компании «Интер РАО».

«В настоящий момент осуществляется экспорт из России в Казахстан», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение восстановлено на всей территории Киргизии после масштабного сбоя.