В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение

Энергетическая компания АО «Алатау Жарык Компаниясы» сообщила, что в Алма-Ате специалисты полностью восстановили электроснабжение.

«АО «Алатау Жарык Компаниясы» в полном объёме восстановило электроснабжение потребителей города Алма-Аты, отключённых от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП «Север — Юг». Всем отключённым абонентам подана электроэнергия», — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Отмечается, что всего было обесточено более 92 тыс. потребителей.

Ранее сообщалось, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.