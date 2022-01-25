В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение
- Gettyimages.ru
«АО «Алатау Жарык Компаниясы» в полном объёме восстановило электроснабжение потребителей города Алма-Аты, отключённых от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП «Север — Юг». Всем отключённым абонентам подана электроэнергия», — цитирует сообщение компании РИА Новости.
Отмечается, что всего было обесточено более 92 тыс. потребителей.
Ранее сообщалось, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.