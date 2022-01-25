Песков прокомментировал заявление Кадырова про Украину
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«Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — заявил Песков.
Ранее Кадыров заявил, что США используют Украину для размещения на её территории военной базы, и, будь он на месте президента России Владимира Путина, «давно забрал бы Украину».
В декабре прошлого года глава Чечни выразил мнение, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.
По словам Кадырова, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине военные базы и таким образом диктовать России свои условия.
Позднее Кадыров назвал своим личным мнением высказывание о «присоединении Украины».