Песков прокомментировал заявление Кадырова про Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что он на месте российского президента «давно забрал бы Украину».

«Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — заявил Песков.

Ранее Кадыров заявил, что США используют Украину для размещения на её территории военной базы, и, будь он на месте президента России Владимира Путина, «давно забрал бы Украину».

В декабре прошлого года глава Чечни выразил мнение, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.

По словам Кадырова, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине военные базы и таким образом диктовать России свои условия.

Позднее Кадыров назвал своим личным мнением высказывание о «присоединении Украины».