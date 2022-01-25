Песков: Козак в Париже обозначит озабоченности России по ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече в Париже с политическими советниками нормандского формата доведёт до них озабоченности России по положению дел в Донбассе.

«Сегодня политсоветники собираются, о чём мы уже говорили. У них будет возможность в том числе затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведёт наши озабоченности до сведения своих собеседников по «нормандской четвёрке», — сказал Песков.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все участники предстоящей встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили своё участие в ней.

Начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что обстановка в Донбассе на данный момент напоминает предвоенную.