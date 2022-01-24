Зеленский призвал украинцев не кричать «всё пропало»

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстановку вокруг страны, призвал украинцев сохранять спокойствие и не кричать «всё пропало».
Зеленский призвал украинцев не кричать «всё пропало»
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Zelensky

«Знаем всё. Готовы ко всему. Верим в лучшее. И делаем для этого абсолютно всё вместе с нашими партнёрами, дипломатами и нашими военными. Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их, быть спокойными и не кричать «всё пропало», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Также Зеленский заявил, что Киев делает всё для деэскалации ситуации в Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

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