Зеленский: власть Украины работает для полной деэскалации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев делает всё для деэскалации ситуации в Донбассе.

«Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путём мирного урегулирования. Знаем обо всём, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем всё, что нужно, вместе с нашими партнёрами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что всё пропало», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует ни на кого нападать.