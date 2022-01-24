Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Европейского совета Шарлем Мишелем усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины.
Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг нашего государства», — говорится в заявлении.

В ходе разговора Зеленский поблагодарил главу Евросовета за то, что дипломаты стран ЕС не покинули Украину.

Ранее в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.

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