Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины
- AP
Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
«Основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг нашего государства», — говорится в заявлении.
В ходе разговора Зеленский поблагодарил главу Евросовета за то, что дипломаты стран ЕС не покинули Украину.
Ранее в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.