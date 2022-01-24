В СНБО Украины заявили об отсутствии массового выезда дипломатов из страны

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти не фиксируют массового выезда дипломатов из страны.

По его словам, о планах эвакуации заявили лишь три посольства.

«На сегодняшний день у нас есть информация о трёх посольствах, речь идёт о трёх странах... Каждая страна самостоятельно определяется в том, что касается их граждан, которые находятся на территории нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что дипломаты массово не покидают Украину, включая сотрудников российских дипмиссий в стране.

«Ещё раз подчёркиваю: мы не видим массового выезда из нашей страны на сегодняшний день сотрудников дипломатических посольств», — указал глава СНБО.

По его словам, об эвакуации заявили США, Великобритания и Австралия.

Вместе с этим на сайте МИД Украины сообщили, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих дипмиссий или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.

24 января в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.