В Армении выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины

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Армения выражает обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.
В Армении выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины
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«Ситуация вокруг Украины напряжённая, и, судя по сообщениям прессы, напряжённость нарастает, ситуация становится взрывоопасной. Эта ситуация нас беспокоит, и мы делимся своей озабоченностью с партнёрами — партнёрами по ОДКБ, западными партнёрами. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Украине не вышла из-под контроля», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Ранее НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.

Как заявил генсек ОДКБ Станислав Зась, милитаризация у границ организации в Восточной Европе со стороны НАТО не способствует укреплению безопасности в регионе. Он призвал снизить градус напряжённости.

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