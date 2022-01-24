СНБО Украины обсудит вопросы защиты нацбезопасности от внутренних и внешних угроз

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В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоится обсуждение вопросов обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, а также положения дел в экономической и энергетической сферах.
СНБО Украины обсудит вопросы защиты нацбезопасности от внутренних и внешних угроз
  • РИА Новости

«На заседании (СНБО. — RT) будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной инфекции и так далее», — говорится в сообщении на сайте СНБО.

Ранее стало известно о намерении президента Украины Владимира Зеленского собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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