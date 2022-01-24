Депутат Рады заявил о попытках Киева отвлечь украинцев от «уничтоженной экономики»

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Украинский депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Киев повторяет о так называемой угрозе со стороны России с целью отвлечь украинцев от «уничтоженной экономики» и «заоблачных тарифов на ЖКХ».
Депутат Рады заявил о попытках Киева отвлечь украинцев от «уничтоженной экономики»
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Об этом он сказал во время заседания лидеров парламентских фракций.

«Под крики «Путин идёт!» вас заставляют забыть об уничтоженной экономике, о заоблачных тарифах, разворованном коронавирусном фонде. Ещё раз призываю вас: не дайте себя обмануть, так как сегодня совершается сговор против Украины и против её народа», — цитирует депутата РИА Новости.

Рабинович также заявил, что украинцев «ежеминутно запугивают бесконечными новостями об эвакуации посольств» и об иностранцах, «которые убегают с Украины».

В ноябре 2021 года в МИД России заявили, что, нагнетая обстановку в Донбассе, Киев пытается отвлечь внимание от деградации социально-экономической и политической ситуации на Украине.

Согласно результатам опроса жителей Украины о политической ситуации в стране, которые опубликовал американский Национальный демократический институт*, 46% респондентов считают, что страна «движется в неверном направлении».

*Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.

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