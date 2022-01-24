Токаев подписал указ о создании командования Сил спецопераций Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций Вооружённых сил страны.

«В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю: создать командование Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Казахстан», — цитирует Интерфакс-Казахстан текст указа.

Контроль за исполнением указа возлагается на администрацию президента.

Ранее Токаев поручил усилить военную разведку страны с учётом геополитической ситуации и насущных вызовов на региональном уровне.

До этого президент Казахстана поручил силовым структурам ускорить работу по созданию сил специальных операций в стране.