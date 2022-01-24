Токаев подписал указ о создании командования Сил спецопераций Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций Вооружённых сил страны.
Токаев подписал указ о создании командования Сил спецопераций Казахстана
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«В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю: создать командование Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Казахстан», — цитирует Интерфакс-Казахстан текст указа.

Контроль за исполнением указа возлагается на администрацию президента.

Ранее Токаев поручил усилить военную разведку страны с учётом геополитической ситуации и насущных вызовов на региональном уровне.

До этого президент Казахстана поручил силовым структурам ускорить работу по созданию сил специальных операций в стране.

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