Токаев подписал указ о создании командования Сил спецопераций Казахстана
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«В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю: создать командование Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Казахстан», — цитирует Интерфакс-Казахстан текст указа.
Контроль за исполнением указа возлагается на администрацию президента.
Ранее Токаев поручил усилить военную разведку страны с учётом геополитической ситуации и насущных вызовов на региональном уровне.
До этого президент Казахстана поручил силовым структурам ускорить работу по созданию сил специальных операций в стране.