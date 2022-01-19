Президент Казахстана Токаев поручил усилить военную разведку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить военную разведку страны с учётом геополитической ситуации и насущных вызовов на региональном уровне.

«В первую очередь необходимо усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что на руководство Сил специальных операций, которые будут созданы в соответствии с указом президента, будет возложена важная задача по проведению всех оргмероприятий и подготовке к спецоперациям в кратчайшие сроки.

Ранее Токаев назначил Руслана Жаксылыкова главой Минобороны республики.

Прежний министр был уволен из-за некомпетентности, проявленной во время январских событий.