Президент Казахстана Токаев поручил усилить военную разведку
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«В первую очередь необходимо усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
Отмечается, что на руководство Сил специальных операций, которые будут созданы в соответствии с указом президента, будет возложена важная задача по проведению всех оргмероприятий и подготовке к спецоперациям в кратчайшие сроки.
Ранее Токаев назначил Руслана Жаксылыкова главой Минобороны республики.
Прежний министр был уволен из-за некомпетентности, проявленной во время январских событий.