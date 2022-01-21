Токаев выступил против расширения квот для иностранных работников в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества выступил против расширения квот для иностранных работников в республике.

«Особенно хотел бы остановиться на следующем вопросе: считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных работников. Речь может идти лишь о незначительном числе узких профильных специалистов, по которым в стране действительно существует дефицит», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Он отметил, что разговоры о необходимости массово завозить иностранцев, так как «казахстанцы требуют более высоких зарплат или не проявляют должного трудолюбия», следует прекратить.

Ранее Токаев заявил, что на казахстанско-китайской границе творится настоящий бардак, и поручил с ним разобраться.