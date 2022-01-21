Токаев выступил против расширения квот для иностранных работников в Казахстане

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества выступил против расширения квот для иностранных работников в республике.
Токаев выступил против расширения квот для иностранных работников в Казахстане
  • РИА Новости

«Особенно хотел бы остановиться на следующем вопросе: считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных работников. Речь может идти лишь о незначительном числе узких профильных специалистов, по которым в стране действительно существует дефицит», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Он отметил, что разговоры о необходимости массово завозить иностранцев, так как «казахстанцы требуют более высоких зарплат или не проявляют должного трудолюбия», следует прекратить.

Ранее Токаев заявил, что на казахстанско-китайской границе творится настоящий бардак, и поручил с ним разобраться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить