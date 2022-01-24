В парламенте Армении заявили о праве Саркисяна забрать заявление об отставке в течение недели

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Президент Армении Армен Саркисян имеет возможность в течение недели забрать заявление об отставке, в противном случае она автоматически принимается, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.
В парламенте Армении заявили о праве Саркисяна забрать заявление об отставке в течение недели
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  • © Roberto Serra - Iguana Press

«Согласно второй части 147-й статьи конституционного закона, в течение недели он может письменно отозвать заявление об отставке», — приводит ТАСС слова Симоняна.

По его словам, если Саркисян не отзовёт заявление, то о прекращении его полномочий будет составлен протокол, который подпишет спикер.

Президент Армении Армен Саркисян ранее принял решение уйти в отставку.

Своё решение он мотивировал тем, что уже не обладает необходимыми инструментами «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики».

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