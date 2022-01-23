В парламенте Армении получили обращение президента Саркисяна об отставке
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«Мы получили обращение президента», — сказала она в комментарии РИА Новости.
В соответствии с конституцией государства в случае отставки президента до вступления в должность новоизбранного президента его функции будет выполнять председатель парламента.
Президент Армении Армен Саркисян ранее принял решение уйти в отставку.
Своё решение он мотивировал тем, что уже не обладает необходимыми инструментами «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики».