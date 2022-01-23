Украинские силовики перебросили РСЗО «Ураган» под Славянск

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В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили о переброске ВСУ реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» к населённым пунктам Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска.
Украинские силовики перебросили РСЗО «Ураган» под Славянск
  • Legion-Media

«Командование операции объединённых сил под видом проведения тренировки управления огнём осуществило переброску в районы населённых пунктов Краснополье и Адамовка 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады, на вооружении которого находятся 220-мм реактивные системы залпового огня «Ураган», — приводит сообщение ведомства ДАН.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.

В связи с этим он призвал международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца.

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