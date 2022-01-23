Украинские силовики перебросили РСЗО «Ураган» под Славянск
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«Командование операции объединённых сил под видом проведения тренировки управления огнём осуществило переброску в районы населённых пунктов Краснополье и Адамовка 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады, на вооружении которого находятся 220-мм реактивные системы залпового огня «Ураган», — приводит сообщение ведомства ДАН.
Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.
В связи с этим он призвал международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца.