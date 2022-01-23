В ЛНР призвали международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганскинформ.
«Призываем наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлёкший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению», — сказал он.
Ранее Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.
По его словам, ополченец проверял подозрительную активность в лесополосе, когда его захватили и выкрали украинские диверсанты.