В ЛНР призвали международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций содействовать в возвращении похищенного украинскими военными сотрудника ведомства ЛНР.
В ЛНР призвали международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганскинформ.

«Призываем наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлёкший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению», — сказал он.

Ранее  Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.

По его словам, ополченец проверял подозрительную активность в лесополосе, когда его захватили и выкрали украинские диверсанты.

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