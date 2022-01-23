В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.

По его словам, украинские диверсанты похитили человека у линии соприкосновения в Донбассе.

«22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», — цитирует его Луганскинформ.

Филипоненко отметил, что было установлено, что похищенный передал по радиосвязи информацию о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.

«Чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики», — сказал представитель Народной милиции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики возбудила дело после задержания Киевом представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.