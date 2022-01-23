В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.
В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными
  • Legion-Media
  • © Dmitrii Melnikov

По его словам, украинские диверсанты похитили человека у линии соприкосновения в Донбассе.

«22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», — цитирует его Луганскинформ.

Филипоненко отметил, что было установлено, что похищенный передал по радиосвязи информацию о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.

«Чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики», — сказал представитель Народной милиции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики возбудила дело после задержания Киевом представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить