Генпрокуратура ЛНР завела дело после задержания Киевом представителя республики в СЦКК
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- РИА Новости
Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры ЛНР Инну Семёнову, 28 октября «следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов войны, управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по факту похищения офицера — наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, совершённого группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» ч. 2 ст. 134 Уголовного кодекса ЛНР».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию властей Украины о том, что задержанный украинскими военными Косяк является российским гражданином.
Также специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прокомментировала инцидент с задержанием Косяка украинскими военными.