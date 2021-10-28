Генпрокуратура ЛНР завела дело после задержания Киевом представителя республики в СЦКК

Генпрокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики возбудила дело после задержания Киевом представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры ЛНР Инну Семёнову, 28 октября «следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов войны, управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по факту похищения офицера — наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, совершённого группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» ч. 2 ст. 134 Уголовного кодекса ЛНР».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию властей Украины о том, что задержанный украинскими военными Косяк является российским гражданином.

Также специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прокомментировала инцидент с задержанием Косяка украинскими военными.