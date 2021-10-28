Генпрокуратура ЛНР завела дело после задержания Киевом представителя республики в СЦКК

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Генпрокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики возбудила дело после задержания Киевом представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.
Генпрокуратура ЛНР завела дело после задержания Киевом представителя республики в СЦКК
  • © Максим Захаров
  • РИА Новости

Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры ЛНР Инну Семёнову, 28 октября «следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов войны, управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по факту похищения офицера — наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, совершённого группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» ч. 2 ст. 134 Уголовного кодекса ЛНР».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию властей Украины о том, что задержанный украинскими военными Косяк является российским гражданином.

Также специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прокомментировала инцидент с задержанием Косяка украинскими военными.

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