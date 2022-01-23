Посол Украины высказался о заявлении Британии о якобы планах России на Украине

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что доверяет заявлению МИД Британии о том, что власти России якобы намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.
Посол Украины высказался о заявлении Британии о якобы планах России на Украине
  • © Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я верю в это. Это уже не первый раз, когда они (российские власти. — RT) пытаются сделать что-то такое — как в исторической ретроспективе, так и учитывая недавние времена», — заявил Пристайко в интервью Sky News.

Ранее МИД Великобритании опубликовал заявление о том, что власти России якобы намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Позднее заместитель премьер-министра Соединённого Королевства, министр юстиции Доминик Рааб заявил о готовности Великобритании ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима».

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