В ЛНР заявили, что похитившие сотрудника Народной милиции прошли подготовку у иностранцев
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«Как сообщалось ранее, для совершения диверсионных действий в зону ООС (операции объединённых сил) прибыли боевики отдельного центра ССО (Сил специальных операций) «Запад» ВСУ, подготовленные иностранными инструкторами, задачей которых является проведение террористических актов на объектах жизнеобеспечения, диверсионно-рейдовые действия на линии боевого соприкосновения и создание поводов для эскалации конфликта», — цитирует его Луганскинформ.
Филипоненко также предположил, что на сотрудника Народной милиции оказывается психологическое, физическое и медикаментозное воздействие «с целью принуждения к даче ложных показаний дискредитирующего характера».
Ранее Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.
В связи с этим он призвал международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца.