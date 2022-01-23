В ЛНР заявили, что похитившие сотрудника Народной милиции прошли подготовку у иностранцев

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Украинские военные, похитившие сотрудника оборонного ведомства ЛНР, прошли подготовку под руководством иностранных инструкторов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.
В ЛНР заявили, что похитившие сотрудника Народной милиции прошли подготовку у иностранцев
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«Как сообщалось ранее, для совершения диверсионных действий в зону ООС (операции объединённых сил) прибыли боевики отдельного центра ССО (Сил специальных операций) «Запад» ВСУ, подготовленные иностранными инструкторами, задачей которых является проведение террористических актов на объектах жизнеобеспечения, диверсионно-рейдовые действия на линии боевого соприкосновения и создание поводов для эскалации конфликта», — цитирует его Луганскинформ.

Филипоненко также предположил, что на сотрудника Народной милиции оказывается психологическое, физическое и медикаментозное воздействие «с целью принуждения к даче ложных показаний дискредитирующего характера».

Ранее Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.

В связи с этим он призвал международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца.

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