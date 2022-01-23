В ЛНР заявили, что похитившие сотрудника Народной милиции прошли подготовку у иностранцев

Украинские военные, похитившие сотрудника оборонного ведомства ЛНР, прошли подготовку под руководством иностранных инструкторов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Как сообщалось ранее, для совершения диверсионных действий в зону ООС (операции объединённых сил) прибыли боевики отдельного центра ССО (Сил специальных операций) «Запад» ВСУ, подготовленные иностранными инструкторами, задачей которых является проведение террористических актов на объектах жизнеобеспечения, диверсионно-рейдовые действия на линии боевого соприкосновения и создание поводов для эскалации конфликта», — цитирует его Луганскинформ.

Филипоненко также предположил, что на сотрудника Народной милиции оказывается психологическое, физическое и медикаментозное воздействие «с целью принуждения к даче ложных показаний дискредитирующего характера».

Ранее Филипоненко заявил о похищении сотрудника оборонного ведомства ЛНР украинскими военными.

В связи с этим он призвал международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца.