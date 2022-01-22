Политолог Бальбек назвал «реальным положением дел» высказывания командующего ВМС ФРГ о Крыме

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко о том, что украинское ведомство требует от правительства ФРГ публично опровергнуть слова командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

«Ну что тут скажешь, не стал лукавить ни перед собой, ни перед обществом немецкий адмирал. Выдал им всем реальное положение дел, как говорится, без лишних сантиментов и реверансов», — сказал политолог.

По его словам, Украина «ожидаемо устроила истерику».

«Мол, мы на картах Крым своим рисуем. Так и хочется сказать: «Панове, вы на своих картах можете хоть полмира Украиной обозначить, но желаемое и действительное очень сильно различаются». Это как раз тот случай, когда правда глаза колет», — добавил Бальбек.

Ранее, на Украине прокомментировали высказывания командующего ВМС ФРГ о Крыме.

По словам Николенко, в Киеве считают категорически неприемлемыми подобные высказывания.

Глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.