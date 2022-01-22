На Украине прокомментировали высказывания командующего ВМС ФРГ о Крыме
- РИА Новости
По его словам, в Киеве считают категорически неприемлемыми подобные высказывания.
«Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала... Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии», — написал он в Facebook.
Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.