На Украине прокомментировали высказывания командующего ВМС ФРГ о Крыме

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинское ведомство требует от правительство ФРГ публично опровергнуть слова командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

По его словам, в Киеве считают категорически неприемлемыми подобные высказывания.

«Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала... Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии», — написал он в Facebook.

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.