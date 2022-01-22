На Украине прокомментировали высказывания командующего ВМС ФРГ о Крыме

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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинское ведомство требует от правительство ФРГ публично опровергнуть слова командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.
На Украине прокомментировали высказывания командующего ВМС ФРГ о Крыме
  • РИА Новости

По его словам, в Киеве считают категорически неприемлемыми подобные высказывания.

«Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала... Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии», — написал он в Facebook.

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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