Кулеба: Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что немецким партнёрам следует прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.
Кулеба: Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России
  • ©Ukrainian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«Ныне как никогда важно единство Запада в отношении России. Для его достижения и сдерживания России мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнёры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять (президента России. — RT) Владимира Путина к новому нападению на Украину», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее польский журналист Енджей Белецкий выразил мнение, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно газопровода «Северный поток — 2» раскалывает единый фронт Запада против России.

В свою очередь, баварский премьер Маркус Зёдер высказался против ужесточения санкций против России и газопровода «Северный поток — 2».

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