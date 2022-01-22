Кулеба: Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что немецким партнёрам следует прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.

«Ныне как никогда важно единство Запада в отношении России. Для его достижения и сдерживания России мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнёры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять (президента России. — RT) Владимира Путина к новому нападению на Украину», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее польский журналист Енджей Белецкий выразил мнение, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно газопровода «Северный поток — 2» раскалывает единый фронт Запада против России.

В свою очередь, баварский премьер Маркус Зёдер высказался против ужесточения санкций против России и газопровода «Северный поток — 2».