Кулеба: Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России
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«Ныне как никогда важно единство Запада в отношении России. Для его достижения и сдерживания России мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнёры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять (президента России. — RT) Владимира Путина к новому нападению на Украину», — написал Кулеба в Twitter.
Ранее польский журналист Енджей Белецкий выразил мнение, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно газопровода «Северный поток — 2» раскалывает единый фронт Запада против России.
В свою очередь, баварский премьер Маркус Зёдер высказался против ужесточения санкций против России и газопровода «Северный поток — 2».