Рогозин заявил о планах снять режим террористической опасности в Байконуре 24 января

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в казахском городе Байконуре планируют отменить режим террористической опасности в понедельник, 24 января.

«В городе Байконур и на космодроме всё спокойно. Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введённый ранее «синий» уровень террористической опасности», — написал он в Twitter.

17 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная.