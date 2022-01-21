Сенатор Цеков прокомментировал заявление канцлера Германии о поставках оружия на Украину
«Прежде всего, я положительно оцениваю это заявление канцлера Германии. Хочется надеяться, что Германия не только не будет поставлять летальное оружие Украине, но сможет и убедить других представителей стран НАТО», — заявил сенатор.
Цеков отметил, что прежде всего это касается США и Великобритании.
По его мнению, летальное оружие может также «обострить ситуацию на востоке Украины».
«В Германии это хорошо понимают, и понимают, что конфликт на Украине можно прекратить только путём соблюдения Минских соглашений», — заключил Цеков.
Ранее Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их.