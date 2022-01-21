Минобороны России направило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
- РИА Новости
«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — говорится в заявлении российского Минобороны.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что два дивизиона систем ПВО С-400 перебазируют в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Первые подразделения Вооружённых сил России, задействованные в соответствующих мероприятиях, уже прибыли в Белоруссию.