Минобороны России направило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию

С Дальнего Востока по железной дороге в Белоруссию направили на учения два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф».

«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — говорится в заявлении российского Минобороны.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что два дивизиона систем ПВО С-400 перебазируют в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Первые подразделения Вооружённых сил России, задействованные в соответствующих мероприятиях, уже прибыли в Белоруссию.