Первые подразделения ВС России прибыли в Белоруссию для участия в учениях
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«Первые подразделения войск Вооружённых сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что два дивизиона систем ПВО С-400 будет перебазировано в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.