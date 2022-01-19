Первые подразделения ВС России прибыли в Белоруссию для участия в учениях

Первые подразделения Вооружённых сил России, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Первые подразделения войск Вооружённых сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что два дивизиона систем ПВО С-400 будет перебазировано в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.