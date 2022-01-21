Депутат Рады Кива допустил бегство чиновников из страны в случае якобы конфликта с Россией

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В случае возможного конфликта с Россией украинские чиновники могут покинуть страну. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.
Депутат Рады Кива допустил бегство чиновников из страны в случае якобы конфликта с Россией
  • globallookpress.com
  • © Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com

«Знаю точно, что (люди. — RT) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолётом покинут её пределы со своими семьями», — написал Кива в Telegram.

Он также заявил об отсутствии мотивов для участия в возможном конфликте со стороны украинцев.

Ранее Зеленский раскритиковал слова президента США Джо Байдена о реакции США в случае возможной «незначительной агрессии» России в отношении Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

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