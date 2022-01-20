Лукашенко в шутку упрекнул Путина за то, что тот не берёт его с собой в Туву

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Белорусский президент Александр Лукашенко в шутку пожаловался на российского коллегу Владимира Путина за то, что тот «забывает» брать его с собой во время поездок в Туву.
Лукашенко в шутку упрекнул Путина за то, что тот не берёт его с собой в Туву
  • AP

«Я часто его упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть», — сказал Лукашенко во время встречи с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, видео с его выступлением опубликовал «Пул Первого».

Белорусский президент добавил, что ему хотелось бы «глянуть на этот сказочный край», который он видел «только в кино и на картинках».

В марте прошлого года в Кремле сообщили, что Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге.

Также в Москве отмечали, что Путин и Лукашенко в подходящий момент посетят Крым.

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