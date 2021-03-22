В Кремле сообщили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге.
В Кремле сообщили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Да, это была Тува», — ответил Песков на вопрос, отдыхал ли президент в Республике Тыва.

Ранее Песков рассказал, что Путин и Шойгу, находясь в Сибири, ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить