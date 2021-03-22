В Кремле сообщили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге.

«Да, это была Тува», — ответил Песков на вопрос, отдыхал ли президент в Республике Тыва.

Ранее Песков рассказал, что Путин и Шойгу, находясь в Сибири, ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки.