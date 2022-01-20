Захарова: Киев воспринимает помощь Запада как карт-бланш на проведение операции в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оказываемая Западом военная помощь на Украине воспринимается как карт-бланш на проведение операции в Донбассе.

«На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе. ВСУ не прекращают обстрелы мирного населения востока страны. По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после Нового года количество нарушений режима прекращения огня уже перевалило за 3 тыс.», — отметила она.

Ранее Захарова сообщила, что на протяжении нескольких дней Великобритания отправляет на Украину военно-транспортными самолётами своих ВВС вооружение.