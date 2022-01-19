Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил о поддержке процесса делимитации границ с Арменией
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Его слова передаёт РИА Новости.
«Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации границ с Арменией без каких-либо условий», — сказал Байрамов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва серьёзно обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны к деэскалации.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что на трёхсторонних переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном политики договорились до конца 2021 года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.