Генпрокурор Украины: решение суда по делу Порошенко подтвердило обоснованность подозрения

Избрание меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко говорит о том, что суд подтвердил законность и обоснованность подозрений в госизмене, заявила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Что означает сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения народному депутату, пятому президенту Украины? Оно означает, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения», — сказала она в видеообращении в Facebook.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).